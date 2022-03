Nach wie vor ist die Ursache für den Brand in einem Mehrfamilienhaus in Stegen-Wittental im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald unklar. Experten ermitteln weiter. Die betroffene Wohnung ist so sehr ausgebrannt, dass sie nicht bewohnt werden kann. Die Bewohner wurden durch den Brand am Freitag nicht verletzt. Nach Schätzungen beläuft sich der Schaden auf etwa 30.000 Euro.