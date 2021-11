Die beiden Eishockey-Vereine in der Region waren am Freitag erfolgreich. Die Schwenninger Wild Wings gewannen ihr Spiel in der ersten Liga in Nürnberg mit 3:2 nach Penaltyschießen. Die Schwenninger belegen jetzt Platz 12 von 15 Mannschaften in der Tabelle. Der Zweitligist EHC Freiburg siegte in Landshut mit 6:1. Die Freiburger sind ebenfalls auf Platz 12 von 14 Mannschaften vorgerückt.