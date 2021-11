Schwarzwälder Nordische starten in Weltcupsaison

Biathlet Benedikt Doll von der Skizunft Breitnau und Roman Rees vom SV Schauinsland gehen im schwedischen Östersund an den Start. Auch Janina Hettich vom SC Schönwald ist mit dem deutschen Biathlon-Team zum Weltcupauftakt nach Schweden gereist. Für die drei aus dem Schwarzwald ist die Teilnahme an den Olympischen Winterspielen in Peking im Februar oberstes Ziel. Bei den nordischen Kombinierern steht Fabian Rießle von der Skizunft Breitnau im Aufgebot für den Weltcupauftakt im finnischen Ruka. Und auch Manuel Faißt aus Baiersbronn ist nominiert. Auf dem Programm stehen Einzel- und Sprintwettbewerbe am Samstag und Sonntag.