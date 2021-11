Jodtablettenaustausch für Katastrophenschutz

Die Gemeinden Dogern, Albbruck und Teile von Waldshut-Tiengen sind sogenannte Zentralzonen, weil sie weniger als 5 Kilometer vom Schweizer Atomkraftwerk Leibstadt entfernt liegen. Für den Fall, dass dort nach einem Unfall Radioaktivität austritt, werden in den Gemeinde Jodtabletten gelagert. Bei einer Katastrophe würden die Tabletten an die Bevölkerung verteilt. Wer diese lieber zu Hause haben will, kann sich diese gegen Vorlage eines Personalausweises in seiner Apotheke abholen. Das Jod soll eine Art Blockade bilden, damit sich bei einem Atomunfall KEIN radioaktives Jod in der Schilddrüse ablagern kann. Jodtabletten in solch hoher Dosis sollen allerdings nur von Menschen bis zum Alter von 45 Jahren eingenommen werden. Bei älteren Menschen wären die Tabletten eher schädlich.