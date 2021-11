Geschmuggelten Tabak beschlagnahmt

Zollbeamte haben in einer Shisha-Bar in Kehl 27 Kilogramm Tabak beschlagnahmt. Der Tabak war vermutlich eingeschmuggelt worden. Die Zöllner aus Lörrach hatten bei einer Kontrolle bemerkt, dass der Tabak nicht versteuert war. Die Betreiberin der Bar hatte ihn unverpackt ihren Gästen verkauft, um damit Wasserpfeifen rauchen zu können. Wie das Hauptzollamt mitteilt, darf Wasserpfeifentabak in einer Bar nur in verschlossenen Kleinverpackungen abgegeben werden. Auf diesen Verpackungen müssen Steuerzeichen mit dem Verkaufspreis sein. Das sei nicht der Fall gewesen. Gegen die Geschäftsführerin der Shisha-Bar wird nun wegen des Verdachts der vorsätzlichen Steuerhinterziehung ermittelt. Sie war zuvor schriftlich über die Vorschriften informiert worden.