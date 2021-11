Wirtschaftsverband äußerst sich skeptisch zu Koalitionsvertrag

Der Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP stößt in der Wirtschaft in Baden-Württemberg auch auf Skepsis. Der Wirtschaftsverband industrieller Unternehmen WVIB Schwarzwald AG meint, die Koalition müsse jetzt zeigen, mit welchen Methoden sie die anstehenden Herausforderungen bewältigen wolle. Ein ambitioniertes Programm sei gut, sagte WVIB-Verbandspräsident Thomas Burger dem SWR. Ob ein nachts ausgehandelter Koalitionsvertrag mit Kleingedrucktem alles für vier Jahre detailliert regeln sollte, bliebe fraglich. Wichtiger seien gemeinsame Grundideen. Wohlstand und sozialen Ausgleich schaffe man nur mit einer starken Wirtschaft, so der Wirtschaftsverband mit mehr als tausend Mitgliedsunternehmen und Sitz in Freiburg. Neue Steuern, Abgaben, Quoten, Subventionen, Bürokratien, Beamte oder Schulden brauche man nicht. Stattdessen im Hinblick auf den Klimawandel aber technologieoffenen Wettbewerb, viel Grundlagenforschung und eine Top-Infrastruktur vor allem im Bereich Digitales, so der WVIB.