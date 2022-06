Japankäfer entdeckt - erster Lebendfund Deutschlands

Einen lebenden Japankäfer hatte der Pflanzenschutzdienst des Regierungspräsidiums Freiburg in einer Pheromonfalle gefunden. Es ist der erste amtlich bestätigte Lebend-Fund eines solchen Käfers in Deutschland. Der Japankäfer ist in der Europäischen Union als Schädling eingestuft. Er befällt mehr als 300 Pflanzen, darunter bedeutende Nutz- und Kulturpflanzen wie Weinrebe, Mais, Sojabohne und Apfelbäume. Er wurde aus seiner Heimat in Nordchina und Japan nach Nordamerika und Europa eingeschleppt. In der EU tritt er bisher auf den Azoren und in der Region um Mailand auf. Der Lebendfund in Freiburg und der Fund in Basel zeigen, dass die Einschleppungswahrscheinlichkeit für Japankäfer nach Baden-Württemberg zunimmt. Daher wird der amtliche Pflanzenschutzdienst nach der Winterzeit, ab Mai, wenn die Käfer wieder ausfliegen, weitere Pheromonfallen aufstellen und nach Käfern absuchen. Der vor wenigen Tagen in Freiburg gefundene Käfer ist inzwischen tot, wurde mitgeteilt.