Metallarbeitgeber: Energiewende nur schwer zu schaffen

Die Metallarbeitgeber in Südbaden kritisieren die Klimapolitik der Regierungen. Mit einem schwerfälligen Planungs- und Genehmigungsrecht seien die die ehrgeizigen Ziele in der Klimapolitik kaum erreichbar. Die angepeilten klimapolitischen Schritte bis zum Jahr 2030 seien hochambitioniert, unsere Infrastruktur sei darauf aber nicht ausgelegt, sagte der Geschäftsführer der Bezirksgruppe Freiburg des Arbeitgeberverbands Südwestmetall, Stephan Wilcken. Um die Energie- und Mobilitätswende in dieser kurzen Zeitspanne zu schaffen, müsse jetzt massiv in Wind- und Solarkraftwerke, Stromtrassen, Ladesäulen und Energiespeicher investiert werden. Mit den gegenwärtigen, schleppenden Planungsverfahren könnten die Ausbauziele nicht geschafft werden, so Wilcken weiter. Die Dauer der Genehmigungsverfahren habe sich in den vergangenen zehn Jahren fast verdoppelt, hieß es.