Nackter Mann am Bahnhof festgenommen

Die Polizei in Offenburg hat am frühen Donnerstagabend einen nackten Mann im Bereich des Bahnhofs festgenommen. Das Polizeipräsidium Offenburg hat den Vorfall auf Anfrage des SWR bestätigt. Gegen 16 Uhr war der Mann demnach völlig entblößt in der Nähe des Bahnhofs in Offenburg unterwegs. Lediglich Socken hatte er an, einen Geldbeutel in der linken und eine Safttüte in der rechten Hand. Damit lief der Mann an anderen Menschen vorbei. Eine private Nachrichtenagentur aus dem Raum Karlsruhe berichtet über den Vorfall und hat das Geschehen mit zahlreichen Bildern und Videos festgehalten. Es ist auch zu sehen, wie zwei Polizeibeamte in Zivil mitten auf einer Straßenkreuzung den nackten Mann überwältigen. Einer der beiden Beamten kniet dann auf dem Rücken und auch auf dem Hals des Mannes. Auch dies ist auf den Aufnahmen deutlich zu erkennen. Das Polizeipräsidium bestätigte den Einsatz am Bahnhof Offenburg. Nähere Angaben wollte man aber bislang nicht machen.