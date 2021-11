Stadtkasse fehlen rund 12 Millionen Euro

Der Stadt Lörrach fehlen in ihrem Haushaltsplan für das kommende Jahr 11,9 Millionen Euro. Gründe für das Minus sind unter anderem, dass Sanierungen vorgezogen werden müssen und die Umlagen steigen, die die Stadt an den Landkreis und das Land zahlen muss. Deshalb werden manche Investitionen verschoben. Außerdem erhöht die Stadt die Grund- und Gewerbesteuer und kürzt in fast allen Bereichen die Zuschüsse, unter anderem in der Kinder- und Jugendarbeit. Dadurch sollen 3,9 Millionen Euro gespart werden. Die Stadt rechnet von 2023 bis 2025 mit einem weiteren Minus von knapp zehn Millionen Euro und plant deshalb zusätzlich einen Kredit über insgesamt acht Millionen Euro aufzunehmen.