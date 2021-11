per Mail teilen

Seit Beginn der Corona-Pandemie rufen Menschen deutlich mehr als zuvor das Sorgentelefon an, und zwar gleichermaßen in 19 Ländern. Das ergab eine Untersuchung von Freiburger Wissenschaftlern. Die Zahl der Anrufe bei Sorgentelefonen in diesen Ländern sei um bis zu 35 Prozent gestiegen. Insgesamt wurden acht Millionen Anrufe von Sorgentelefonen analysiert. Anlass für die Anrufe waren hauptsächlich Ängste und Einsamkeit, teilt die Universität Freiburg mit.