"Ortenauhaus" wird bis Weihnachten abgebaut

Das Haus wird bereits seit zwei Wochen von einer Spezialfirma verpackt. Es ist in 50 Einzelteile zerlegt worden. Türen, Fenster, Fußböden und der Dachstuhl werden nummeriert und einzeln abgebaut. In der ersten Dezemberwoche soll dann alles fertig sein für die Reise in den Landkreis Biberach. Durch die spezielle Verpackung können viele Teile des Hauses im Original erhalten bleiben, teilt das Schwarzwälder Freilichtmuseum in Gutach mit. In Illerbachen im Landkreis Biberach wird das Ortenauhaus in einer Halle wieder aufgebaut. In rund einem Jahr kommt es dann nach Gutach. Im Frühjahr 2023 soll es eingeweiht werden.