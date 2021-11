Beim Wirtschaftsstädte-Ranking gut abgeschnitten

per Mail teilen

Die Stadt Freiburg schneidet beim Städteranking in puncto Wirtschaftsdynamik gut ab. Die Bewertung wurde vom Institut der deutschen Wirtschaft vorgenommen. Freiburg rangiert auf Platz 6. Heilbronn liegt auf Platz 2. Berlin ist 1. Bei der Bewertung wurden alle kreisfreien Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern unter die Lupe genommen. Dabei sollte gezeigt werden, welche Städte sich in den vergangenen fünf Jahren wirtschaftlich am besten entwickelt haben. Dabei wurden Themen wie Immobilienmarkt, Lebensqualität, wirtschaftliche Lage und Arbeitsmarkt berücksichtigt.