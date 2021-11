EHC Freiburg verpflichtet neuen Spieler

Der Eishockey-Zweitligist EHC Freiburg hat einen neuen Spieler unter Vertrag genommen. Mit dem Kanadier Liam Finlay haben die Wölfe die vierte Kontingentstelle im Kader besetzt. Der 24-jährige Stürmer spielte zuletzt in Finnland und Schweden. Der Trainer des EHC Freiburg Robert Hoffmann freut sich über die neue Verpflichtung. Liam Finlay sei ein kleiner, wendiger und schneller Spieler mit dem nötigen Torinstinkt, so Hoffmann. Der Kanadier wird die Rückennummer 19 tragen. Er soll bereits am Freitag beim Spiel in Ravensburg eingesetzt werden.