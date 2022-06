Zoll kontrolliert Fleischbetriebe und stellt Verstöße fest

Bei Kontrollen in neun fleischverarbeitenden Betrieben in Freiburg und Offenburg hat das Hauptzollamt Lörrach Verstöße gegen den Arbeitsschutz festgestellt. Im Raum Offenburg waren fünf Angestellte nicht bei den Sozialkassen gemeldet. Außerdem bezahlten vermutlich zwei Betriebe weniger als den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestlohn. Dies ergebe sich aus Angaben zweier Angestellter. In den Freiburger Unternehmen gibt es laut Hauptzollamt bislang keine Hinweise auf Regelverstöße. Allerdings werden noch Lohnabrechnungen und Arbeitsaufzeichnungen ausgewertet. Insgesamt wurden in Freiburg und Offenburg mehr als 100 Angestellte aus der Fleischindustrie zu ihren Beschäftigungsverhältnissen befragt. Gegen das Verbot von Leiharbeit wurde laut Hauptzollamt in den kontrollierten Betrieben nicht verstoßen.