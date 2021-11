Letztes Spiel für SC Freiburg Frauen im Möslestadion

Mit einem Heimsieg hat das Frauenteam des SC Freiburg am Sonntag Abschied vom Möslestadion im Freiburger Osten genommen. Die Freiburgerinnen gewannen mit 1:0 gegen die Kickerinnen vom SV Werder Bremen. Sie gingen mit einem Tor von Abwehrspielerin Kim Fellhauer in der 3. Minute früh in Führung. Mehr als 800 Fans verfolgten die letzte Partie der SC Frauen im Möslestadion. Einige Fans trauern der familiären Atmosphäre im Stadion hinterher, andere freuen sich auf den Umzug ins Dreisamstadion (Audio). Das nächste Heimspiel gegen den 1. FC Köln wird am 10. Dezember zum ersten Mal im Dreisamstadion ausgetragen. Anpfiff ist um 19:15 Uhr.