Der Verein Bürgerwindrad Blauen sieht sich durch die jüngste Initiative der Landesregierung zum Windkraftausbau bestärkt. Der Verein und die zugehörige Genossenschaft wollen sich nun um die vom Land ausgeschriebenen Flächen am Blauengipfel bewerben, um dort Windräder zu bauen. Auch die Stimmung in der Region habe sich in letzter Zeit zugunsten der Windkraft gewandelt, glaubt Georg Hoffmann vom Verein Bürgerwindrad Blauen.