Am Schwarzwald-Baar-Klinikum in Villingen-Schwenningen wurde am Donnerstag ein Gedenkstein für Organgspender aufgestellt. Einem Menschen ein lebensrettendes Organ zu schenken, sei von unschätzbarem Wert, das möchte das Klinikum mit dem Stein für Organspender und deren Angehörige würdigen. Bei einer kleinen Feierstunde mit Bürgermeister Jürgen Roth wurde der Gedenkstein nun an der Klinik aufgestellt.