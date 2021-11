Der Schwarzwaldverein will seine NS-Zeit aufarbeiten. Das hat der Verein am Mittwochabend verlauten lassen. Es ist viel zu wenig bekannt, was in den Ortsgruppen des Vereins zwischen 1933 und 1945 passiert ist. Wurden Jüdinnen und Juden schon früh ausgeschlossen? Haben sich die Ortsgruppen kritiklos der Nazi-Propaganda angeschlossen? Das wurde nie aufgearbeitet, so das Fazit der Leitung des Schwarzwaldvereins, Historikern und Politologen. Klar ist, dass der Hauptverband mit Sitz in Freiburg in der NS-Zeit taktiert hat, um weiter bestehen zu können unter dem Dach gleichgeschalteter Wandervereinen. Aber jetzt sei es an der Zeit, die Historie des Vereins auf Ebene der Ortsvereine aufzuarbeiten. Damit könnte sich auch das neue NS-Dokumentationszentrum in Freiburg beschäftigen, das derzeit aufgebaut wird. Es soll vor allem festhalten, wie der Nationalsozialismus regional seine Schreckensherrschaft gezeigt hat.