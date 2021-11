Das Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof in Gutach (Ortenaukreis) zieht zum Saisonende eine positive Bilanz. Rund 122.000 Besucherinnen und Besucher kamen zwischen Mai und November in das älteste Freilichtmuseum des Landes. Damit erzielt der Vogtsbauernhof trotz des verspäteten Saisonstarts von acht Wochen ein Besucherplus von knapp zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr und behauptet weiterhin seine Position als besucherstärkstes Freilichtmuseum in Baden-Württemberg. Beliebt war das Museum vor allem bei Reisegruppen und Schulklassen. Auch konnten nahezu alle Veranstaltungen und Programme stattfinden, hieß es. Nach dem Corona-Einbruch im vergangenen Jahr hofft die Museumsleitung, in der kommenden Saison wieder an alte Gästezahlen anknüpfen zu können.