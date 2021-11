Bahnhofsausbau beginnt

Im Zuge des viergleisigen Ausbaus der Rheintalbahn beginnen am Montag die Arbeiten für den Um- und Ausbau des Bahnhofsgebäudes in Müllheim (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald). Ferner sollen zwei neue Gleise sowie mehrere neue Brücken entstehen. Im Bahnhof Müllheim sind Arbeiten für den Bau der neuen Personenunterführung notwendig. Über diese können künftig die Bahnsteige sowohl von den Parkplätzen als auch durch den Eingangsbereich des Bahnhofs erreicht werden. An den Werktagen zwischen 7 und 18 Uhr kann es zu Baulärm kommen, teilt die Bahn mit. Darüber hinaus wird auch in der Nacht und am Wochenende gearbeitet.