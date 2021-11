Wohin mit dem Laub?

per Mail teilen

Tonnenweise Laub erfordert im Herbst wieder den Einsatz von Straßenkehrern, Laubbläsern und mit Rechen gewappneten Gartenbesitzern. Allein in Freiburg haben die Mitarbeiter der Abfallwirtschaft und Stadtreinigung in den vergangenen Jahren im Schnitt 514 Tonnen Laub von Straßen, Rad- und Fußwegen eingesammelt, wie eine Sprecherin erklärte. Die Bürger können Laub vor ihrer Haustür oder auf Gehwegen im Herbst in Laubsäcke à 50 Cent stopfen, die die Straßenreinigung bei der nächsten Reinigungstour mitnimmt. Alternativ kann es kostenfrei über die städtischen Recyclinghöfe und Grünschnittsammelstellen entsorgt werden.