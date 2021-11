per Mail teilen

In der Deutschen Eishockey-Liga haben die Schwenninger Wild Wings das Derby gegen die Adler Mannheim mit 1:0 gewonnen. Etwa 4.000 Zuschauer in der Helios Arena sahen ein packendes Spiel. Die Schwenninger bleiben allerdings auf dem letzten Tabellenplatz. In der zweiten Liga verlor der EHC Freiburg bei den Löwen Frankfurt mit 2:3 nach Verlängerung. Die Freiburger belegen den vorletzten Tabellenplatz.