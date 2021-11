per Mail teilen

Anhänger der Kurden haben in Freiburg friedlich gegen den türkischen Militäreinsatz im Nordirak protestiert. Laut Polizei hatten sich am Samstag rund 150 Teilnehmer zu einem Protestzug versammelt. Auf Plakaten hieß es unter anderem: „Schluss mit dem Völkermord in Kurdistan“ oder „Stoppt Chemiewaffeneinsatz der Türkei“.