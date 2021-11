Ein Mann hat in Grenzach-Wyhlen im Kreis Lörrach einen Taxifahrer unter vorgehaltener Pistole ausgeraubt. Der Taxifahrer lud den Fahrgast am frühen Samstagmorgen in Grenzach-Wyhlen ab, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrgast begab sich kurz in ein Gebäude, kam aber wieder zurück und forderte dann unter vorgehaltener Waffe die Geldbörse des Fahrers, die er ihm letztlich entriss. Er erbeutete eine Summe zwischen 300 und 400 Euro. Die Polizei nahm den Verdächtigen kurz darauf fest.