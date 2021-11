per Mail teilen

Die Stadt Weil am Rhein will für Kinder und Jugendliche mehr Spiel- und Aufenthaltsmöglichkeiten im Stadtgebiet schaffen. Dazu sollen sich möglichst viele Heranwachsende an einer Online-Befragung beteiligen. Die Fragebögen werden deshalb auch im Rahmen einer Schulstunde ausgefüllt. Das Projekt ist Teil des Aktionsplanes "Kinderfreundliche Kommune."