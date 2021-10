Der DGB Freiburg kritisiert die Tarifflucht. Weil Beschäftigte nicht nach Tarif bezahlt würden, entgingen der Allgemeinheit allein in Baden-Württemberg jährliche Einnahmen in Höhe von elf Milliarden Euro. Dieses Geld fehle für Investitionen in Infrastruktur, bezahlbare Wohnungen, Klimaschutz, Gesundheit und Bildung. Auch in Freiburg sei Tarifflucht und Lohndumping ein Problem, so der Vorsitzende des DGB Stadtverbands Freiburg Werner Siebler.