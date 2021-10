Wilde Fahrradfahrt

Ein unbekannter Fahrradfahrer ist am Mittwochabend in Kehl mit anderen Verkehrsteilnehmern zusammengestoßen. Zunächst missachtete er die Vorfahrt eines Autofahrers an einer Kreuzung. Dadurch kam es zum Zusammenstoß zwischen Auto und Fahrrad. Der Zweiradfahrer fuhr anschließend weiter. Im weiteren Verlauf kollidierte er mit einer weiteren Radfahrerin. Er setzte dann seine Fahrt fort und fuhr schließlich gegen einen Zaun. Danach entfernte er sich zu Fuß vom Unfallort. Augenzeugen beschrieben den Mann mit kurzen Haaren und einer Platzwunde an der rechten Stirn. Das Fahrrad des Unbekannten wurde sichergestellt.