Verdi-Protest an der Uni

Die Gewerkschaft Verdi will am Donnerstagmittag auf dem Gelände der Uni Freiburg protestieren. Sie fordert einen höheren Lohn für Tarifbeschäftigte im öffentlichen Dienst. erzielt worden, teilte Verdi mit. Vielmehr stünden die Arbeitgeber der Länder und die Gewerkschaften in zentralen Fragen meilenweit auseinander. Bislang würden die Arbeitgeber die Lohnforderung pauschal ablehnen, so die Gewerkschaft. Dabei seien die Herausforderungen der Pandemie auch durch Beschäftigte im öffentlichen Dienst gemeistert worden, zum Beispiel in der digitalen Lehre. Vor der nächsten Verhandlungsrunde Anfang November ruft Verdi deshalb zu einer „Protestpause“ auf dem Gelände der Uni Freiburg auf. Sie rechnet mit mehr als 100 Teilnehmenden.