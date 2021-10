Inzidenz so hoch wie noch nie

Die 7-Tage-Inzidenz in Freiburg ist so hoch wie noch nie. Das geht aus den Zahlen des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg hervor. In der letzten Woche haben sich pro 100.000 Einwohner in Freiburg 169 Menschen mit Covid-19 infiziert. Das ist ein neuer Höchstwert. Ein Großteil der infizierten Personen war nicht geimpft. Betroffen sind häufig auch Kinder und Jugendliche. Bei den Pool-Tests an Schulen und Kitas werden derzeit täglich sechs Positivmeldungen registriert. Das ist eine Verdoppelung innerhalb einer Woche. Die Uniklinik Freiburg rechnet mit einem starken Anstieg der Covid-Patientinnen und -patienten auf den Intensivstationen.