Schweiz rechnet mit vielen Gästen im Winter

Die Schweizer Ferienregionen können Experten zufolge mit einem recht erfolgreichen Winter rechnen. Es dürften nahezu so viele Gäste kommen wie vor der Corona-Pandemie, erwartet die Konjunkturforschungsstelle der Universität ETH in Zürich. Eine Normalisierung werde erwartet, sagte der Chef der Konjunkturforschungsstelle Jan-Egbert Sturm. Besucher aus fernen Ländern, etwa USA und China, blieben wegen der Corona-Reisebeschränkungen allerdings noch aus. Die Konjunkturforscher sehen einerseits einen Nachholbedarf nach dem Corona-Winter 2020/21, andererseits ein gutes Sparpolster der Gäste. In den Schweizer Skigebieten gelten nach derzeitigen Plänen weniger strikte Auflagen als etwa in Österreich. Für die Nutzung der Skilifte gibt es keine 3G-Nachweispflic