Am Flughafen Zürich haben 400 Rettungskräfte und über 160 Statisten einen Notfall geübt. Solche groß angelegte Übungen sind an europäischen Flughäfen alle zwei Jahre vorgeschrieben. Ausgangspunkt war ein Szenario, bei dem eine Drohne das Triebwerk eines landenden Flugzeugs beschädigt hat. Die Drohne gehörte in dem Übungsfall einer Gruppe von Klimaschützern.