Baden-Württembergischer Ehrenfilmpreis für Günter Buchwald

Der Dirigent, Komponist und Violinist Günter Buchwald aus Freiburg erhält den Baden-Württembergischen Ehrenfilmpreis. Buchwald ist Stummfilmkomponist. Er gilt als einer der wenigen weltweit gefragten Stummfilmmusiker, bewahrt in Zusammenarbeit mit internationalen Filmarchiven das Erbe der frühen Filmgeschichte und macht es der Öffentlichkeit zugänglich, so die Begründung der Jury. Als Solist hat Buchwald die „Silent Movie Musik Company“ gegründet und ist ein geschätzter Interpret auf Stummfilmfestivals weltweit: ob in San Francisco, Kyoto, Zürich oder Freiburg. Daneben schreibt der 69jährige Musik für Stummfilmklassiker der Universal Studios in Hollywood - insgesamt hat er über 3500 Stummfilme vertont.