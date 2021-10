In der Deutschen Eishockey-Liga haben die Schwenninger Wild Wings am Freitagabend gewonnen. Die Schwenninger siegten bei den Eisbären Berlin mit 3:1. Das war der zweite Sieg in Folge. Die Wild Wings belegen derzeit dennoch den letzten Platz in der Tabelle. In der zweiten Liga hat der EHC Freiburg gegen Kaufbeuren mit 3:4 verloren. Die Freiburger rangieren auf Platz 11 von 14 Mannschaften.