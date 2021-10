per Mail teilen

64 Gastronomiebetriebe in Freiburg sind am Donnerstag und Freitag kontrolliert worden. Dabei wurde geschaut, ob die Corona-Auflagen erfüllt waren. Laut der Stadt Freiburg sind dabei einige Verstöße festgestellt worden. Sechs mal gegen die 3-G Regel, fünf mal gegen die Maskenpflicht, und am häufigsten, nämlich 18 mal, gegen die Kontakt-Nachverfolgung. Die Kontrollen waren eine Aktion des Sozialministeriums, um die Bürger für die Corona-Verordnung zu sensibilisieren.