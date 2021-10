Radfahrer bei Schrankenüberquerung von Zug erfasst

per Mail teilen

Ein 63-jähriger Mann ist am Mittag in Zell im Wiesental von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Der Radfahrer hat laut Ermittlungen der Polizei die bereits geschlossene Halbschranke am Bahnübergang beim Zeller Bahnhof umfahren. Die herannahende Wiesental-S-Bahn, von der er beim Überqueren der Gleise erfasste wurde, war überwiegend mit Schülern besetzt. Die Fahrgäste und Augenzeugen wurden nach dem Unfall vom Roten Kreuz betreut. Verletzt wurde im Zug niemand. Es waren Notarzt, Rettungsdienst, Polizei, Feuerwehr, ein Notfallmanager der Bahn und ein Kriseninterventionsteam im Einsatz.