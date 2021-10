Gericht weist Klage gegen Waffenschmiede ab

per Mail teilen

Das Rottweiler Landgericht hat am Freitag das Urteil im Prozess um die Schadensersatzforderung des ehemaligen Heckler & Koch Geschäftsführers Nicola Marinelli gegen den Oberndorfer Waffenhersteller verkündet. Demnach steht Marinelli die geforderte Summe von 500. 000 Euro nicht zu. Als Hauptgrund gibt das Gericht an, dass zwar nicht geklärt werden könne, ob Nicola Marinelli von der Postition Andreas Heeschens in der Geschäftsführung wusste, dennoch habe er aber mehrere Monate unter diesen Bedingungen bei Heckler & Koch gearbeitet, und erst nach seiner Kündigung Ende 2015 Schadensersatzforderungen eingereicht. Marinelli hatte der Firma vorgeworfen, man habe ihn nicht ausreichend informiert.