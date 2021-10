DRK: Schutz vor Extremwetterlagen muss ausgebaut werden

Die Krisensituationen haben deutlich gezeigt, wie verletzlich wir als Gesellschaft sind, wenn Extremlagen über uns hereinbrechen, die wir in dieser Stärke so bisher in Deutschland nicht kannten, betonte Peter Rombach, Landeskatastrophenschutzbeauftragter vom Badischen Roten Kreuz, in einer Mitteilung. Speziell Ausrüstung und Ausbildung müssten daher mehr auf solche Ereignisse ausgerichtet sein. Mehr als 270 Einsatzkräfte aus Baden waren und sind im Ahrtal im Einsatz. Gemeinsam mit dem Innenministerium werden die Hilfsorganisationen den Einsatz vor Ort im Ahrtal analysieren und die notwendigen Schlüsse ziehen, so der Landeskatastrophenschutzbeauftragte Rombach weiter.