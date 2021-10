Warnreflektoren verringern keine Unfälle mit Wild

per Mail teilen

45.000 Stunden Videoaufnahmen entlang ausgewählter Straßenabschnitte im Land hatten gezeigt, dass die Tiere durch blaue Reflektoren nicht stärker in ihrem Verhalten beeinflusst werden als ohne. Demnach wird das Risiko eines Wildunfalls nicht verringert, warnt die FVA und rät Verkehrsteilnehmern zu erhöhter Vorsicht, gerade jetzt während der Zeitumstellung. Die Sicherheit lässt sich eher durch geringere Geschwindigkeiten erhöhen. Wichtig ist es auch, auf Wildunfallschwerpunkte hinzuweisen. Das Wildtierportal Baden-Württemberg bietet per App eine gute Dokumentation von Wildunfällen. Auch sollten Wildschutzzäune an besonders gravierenden Wildunfallschwerpunkten eingesetzt werden.