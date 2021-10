per Mail teilen

In der Freiburger Uni-Mensa wird es am 28. Oktober eine Corona-Impfaktion mit dem Biontech-Impfstoff für Studierende geben. Unter dem Motto „Pieks und Pommes“ erhalten die Studierenden erst eine COVID-19 Impfung und danach ein Mensaessen gratis. Impfberechtigt sind volljährige Studierende ohne Impfung. Aber auch Studierende, die eine Auffrischimpfung möchten, können das Angebot in Anspruch nehmen.