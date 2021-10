Maskenpflicht an Schulen entfällt teilweise

Ab dem heutigen Montag müssen Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg im Klassenzimmer keinen Mund- und Nasenschutz mehr tragen, wenn sie an ihrem Platz sitzen. Auch Lehrerinnen und Lehrer können im Unterricht auf die Maske verzichten. Im Schulgebäude muss weiterhin eine Maske getragen werden. In Grundschulen entfällt die Maskenpflicht im Klassenzimmer komplett. An den Universitäten - wie auch in Freiburg- beginnt heute das neue Semester, Studierende können wieder in den Lehrsaal kommen - wenn es zu eng wird, mit Maske.