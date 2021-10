Breuninger peilt Milliardenumsatz an

Es ist der online-Handel, der das Modeunternehmen Breuninger als Gewinner aus der Pandemie hervorgehen lässt. Man habe zwar durch die coronabedingten Schließungen im Frühjahr auch einen dreistelligen Millionenbetrag an Umsatz verloren, daneben habe aber das online-Geschäft um mehr als 50 Prozent angezogen, so Holger Blecker. Wenn das Zusammenspiel von Handel, Gastronomie, Kultur und Politik stimme, hätten die Städte und Händler eine Riesenchance, so der Breuninger-Chef. Er fordert eine Liberalisierung der Öffnungszeiten an Sonntagen.