Eine neue Feuerwehr-Übungsanlage des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald und der Stadt Freiburg ist am Sonntag im Gewerbepark in Eschbach eingeweiht worden. Bis zu 3.000 Feuerwehrfrauen und -männer sollen pro Jahr in der regionalen Übungsanlage qualifiziert werden. Sie können dort praxisnah Erfahrungen sammeln, indem sie Gefahren-Situationen trainieren: Von der Bekämpfung eines Gebäudebrandes mit Atemschutz bis zur technischen Hilfeleistung. Den Bau der Anlage hat das Land mit 3,4 Millionen Euro gefördert.