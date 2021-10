BUND wehrt sich gegen VGH-Urteil im Fall Kesslergrube

per Mail teilen

Um die Sanierungspläne der BASF wird schon seit Jahren gestritten. Denn das Pharmaunternehmen will den Giftmüll in der Altdeponie Kesslergrube nicht ausheben, sondern im Boden einbetonieren. Der BUND hält dieses Verfahren für problematisch und klagte deshalb vor dem Verwaltungsgericht Freiburg und vor dem Verwaltungsgerichthof Baden-Württemberg - bislang ohne Erfolg. Das Mannheimer Gericht sprach dem Umweltverband sogar ab, überhaupt klageberechtigt zu sein. Gegen dieses Urteil von Mitte Juli wehrt sich nun der BUND. Es sei nicht nachvollziehbar, dass ein Umweltverband juristisch nicht gegen Sanierungspläne vorgehen könne – heißt es. Zumal es in diesem Fall um den Umgang mit hochgiftigen Chemieabfällen gehe.