Neue AzubiCard in Südbaden

Ob Rabatte an der Kinokasse, beim Bäcker oder für die Übernachtung im Hostel: Wo bisher vor allem Studierenden- und Schülerausweise für Preisnachlass sorgten, sollen mit der AzubiCard Südbaden nun auch vermehrt Auszubildende von Rabatten profitieren. Über die finanziellen Anreize hinaus, signalisiere sie außerdem Wertschätzung für Ausbildungsberufe. Bei der AzubiCard Südbaden handelt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt der Industrie- und Handelskammern und Steuerberaterkammer in Südbaden sowie der Handwerkskammer in Freiburg. Die neue AzubiCard löst das frühere Angebot für Auszubildende in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg ab.