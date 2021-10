Anklage wegen Zuhälterei in 200 Fällen

Der Angeklagte soll im Internet drei Frauen zur Prostitution in seiner Rheinfelder Wohnung angeboten haben. Prostitution ist im Kreis Lörrach verboten. Eine abgelehnte Asylbewerberin aus Gambia sagte vor dem Amtsgericht Lörrach aus, der Angeklagte habe sie in seiner Wohnung zum Sex mit Freiern gezwungen - in einem Fall auch mit Schlägen und Tritten. Nach Darstellung der Frau nutzte er dabei ihre Angst vor einer Abschiebung aus und nahm ihr teils mehr als die Hälfte ihrer Einnahmen für Kost und Logie ab. Die Frau soll in 42 Fällen Geschlechtsverkehr mit Freiern gehabt haben. Eine andere Frau sagte, sie habe sich in der Wohnung des Angeklagten, mit dem sie seit langem befreundet ist, freiwillig prostituiert. Sie behauptete außerdem, Jahre zuvor von einem Lörracher Polizisten zur Prostitution nach Basel vermittelt worden zu sein.