Krisenhelfer mit dem Lastenrad unterwegs

Anlässlich des "Welttages der seelischen Gesundheit" startet der Landkreis Lörrach eine Aktionswoche für Menschen mit psychischen Problemen. Bis einschließlich kommenden Samstag informieren Fachleute an zentralen Plätzen über die vorhandenen Hilfsangebote. Die Krisenhelfer des Landkreises Lörrach sind diesmal mit einem Lastenrad unterwegs. Damit machen sie in sechs größeren Gemeinden im Kreisgebiet Halt. Einen Tag lang wollen sie dort buchstäblich für Entlastung sorgen. Menschen mit psychischen Problemen können mit den Fachleuten ins Gespräch kommen und sich über die Angebote im Kreis informieren. Zudem sind die Bürgerinnen und Bürger zu aktiver Mithilfe aufgerufen. So sollen sie auf Karten niederschreiben, was ihnen in Krisenzeiten besonders gut geholfen hat. Diese ganz persönlichen Tipps werden dann an das Lastenrad geheftet und können mitgenommen werden.