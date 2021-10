Präsenzlehre mit 3G-Regelung

per Mail teilen

An der Universität Freiburg startet am Montag die Vorbereitungswoche für das neue Wintersemester. Wer geimpft, genesen oder getestet ist, darf bei Vorlesungen und Seminaren wieder in Präsenz dabei sein. Die Kontrolle der 3G-Regel bei rund 25.000 Studierenden stellt die Universität allerdings vor große Herausforderungen, berichtet Michael Schwarze, Prorektor für Studium und Lehre. Bei kleinen Veranstaltungen können Lehrende den 3G-Status noch selbst überprüfen. Bei größeren Vorlesungen mit Hunderten Teilnehmenden soll stichprobenartig kontrolliert werden. Wie und dass 3G im laufenden Uni-Betrieb funktionieren kann, zeigt die Freiburger Universitätsbibliothek. Hier wird schon seit August vor Lesesälen mit 1.000 Plätzen auf 3G kontrolliert.