In der Frauenfußball-Bundesliga hat der SC Freiburg am Sonntag in Jena mit 5:1 gewonnen. Die Freiburgerinnen belegen derzeit Platz 8 der Tabelle. Der SC Sand aus der Ortenau hat bereits am Freitag in Leverkusen mit 0:2 verloren. Sand rangiert auf dem 10. und damit drittletzten Tabellenplatz.