Vermisster sechsjähriger Junge wird wohlbehalten gefunden

Eine große Suchaktion in Freiburg ist beendet. Der sechsjährige Mehmet C. kehrte laut Polizei am Sonntagmorgen wohlbehalten wieder nach Hause zurück. Er war am frühen Samstagabend auf dem Weg zu einer Eisdiele im Stadtteil Zähringen verschwunden. Die Polizei suchte in der Nacht mit einem Großaufgebot nach dem vermissten Kind. Auch ein Polizeihubschrauber kreiste über dem Freiburger Norden und die Rettungshundestaffel der Malteser war im Einsatz. Die Hintergründe zum Verschwinden und zur Rückkehr wurden nicht bekannt gegeben.